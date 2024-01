Lohnt sich das wirklich, ABB?

Die Aktie von Abb wird fundamental betrachtet als unterbewertet eingestuft, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,1, was 41 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 32,58. Dies deutet auf eine gute Bewertung hin. Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich jedoch eine negative Veränderung in den letzten Wochen. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien tendiert eher negativ, während die Diskussion über das Unternehmen gestiegen ist, was zu einer gemischten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Abb eine neutrale Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs -0,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung des Relative Strength Index (RSI) führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (37) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (43,95) deuten auf eine neutrale Einstufung hin.

Insgesamt wird die Aktie von Abb basierend auf fundamentalen, sentimentalen und technischen Analysen mit einer gemischten Einschätzung bewertet.