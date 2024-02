Lohnt sich das wirklich, 2G Energy?

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen genutzt, um die Stimmung rund um 2g Energy zu messen. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende weist 2g Energy eine Rendite von 0,6 Prozent auf, was 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent, was die Aktie zu einem unrentablen Investment im Vergleich macht und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen führte zu einem "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") ist die Rendite von 2g Energy um mehr als 13 Prozent niedriger. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.