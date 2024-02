Lohnt sich das wirklich, 1895 of WisconsinBancorp?

Die Anlegerstimmung und der Buzz im Internet können einen erheblichen Einfluss auf die Aktienbewertung haben. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien generieren. 1895 Of Wisconsin wurde von uns in Bezug auf die Diskussionsintensität als neutral eingestuft, da wir eine mittlere Aktivität gemessen haben und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

In den letzten zwei Wochen wurde 1895 Of Wisconsin von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den letzten beiden Wochen zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von 1895 Of Wisconsin mittlerweile auf 7,06 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,8 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +10,48 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 7,31 USD, was einem Abstand von +6,7 Prozent entspricht. Damit vergeben wir die Gesamtnote "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von 1895 Of Wisconsin als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 58,93, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 40,15 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ergibt sich somit das Gesamtranking "Neutral".