Lohnt sich die CureVac-Aktie?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es aktuell um die CureVac-Aktie bestellt ist. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Die Entwicklung! CureVac arbeitet noch immer an einem Covid-Vakzin - diesmal an einem der zweiten Generation. Auch ansonsten beschäftigt sich CureVac mit der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln auf Grundlage eines Botenmoleküls, des sogenannten mRNA, und hat damit… Hier weiterlesen