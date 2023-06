Lohnt es sich jetzt in die Deutsche Telekom-Aktie zu investieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Gerüchte über einen möglichen Einstieg von Amazon in den US-Mobilfunksektor haben die Anleger der Deutschen Telekom verunsichert. Viele befürchteten, dass dies dem erfolgreichen Kurs der Tochtergesellschaft T-Mobile US ein abruptes Ende setzen könnte. Da dieser für das starke Wachstum des Aktienkurses verantwortlich ist, kam es zu Turbulenzen an den Märkten.

Bis heute hat sich die Deutsche Telekom-Aktie noch nicht vollständig erholt, trotz Dementi sowohl von Amazon als auch der Telekom selbst. Zu Wochenbeginn standen übersichtliche 19,08 Euro auf dem Ticker und damit 11,9% weniger als noch vor einem Monat.

Berenberg hält weiterhin an der Deutschen Telekom fest

