Lohilo Foods AB im Check!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtbewegung setzt. Der RSI der Lohilo Foods liegt bei 42,11, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49 für die Lohilo Foods, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung beeinflussen. Bei Lohilo Foods wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb hier ebenfalls die Bewertung "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Lohilo Foods einen Abstand von -17,88 Prozent vom GD200 (1,65 SEK), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 1,32 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Lohilo Foods-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Medien wurde Lohilo Foods in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.