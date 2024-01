Lohilo Foods AB Aktie: Interessante Aussichten?

Die Lohilo Foods hat inzwischen einen Kurs von 1,375 SEK, was einem Abstand von +3,38 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung aufgrund einer Distanz von -16,67 Prozent zum GD200 als "Schlecht" bezeichnet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Lohilo Foods über einen längeren Zeitraum hinweg liefern interessante Einsichten in das langfristige Stimmungsbild. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Lohilo Foods in diesem Bereich.

In den letzten zwei Wochen wurde Lohilo Foods von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Zusätzlich wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anlegerstimmung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Lohilo Foods führt bei einem Niveau von 30,43 zur Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt einen Wert von 49,64, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Lohilo Foods.