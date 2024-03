Lohilo Foods AB Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Analyse von Lohilo Foods basiert auf dem RSI der letzten 7 Tage sowie dem RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 42,11 Punkten, was auf eine neutrale Position der Lohilo Foods-Aktie hinweist. Ähnlich verhält es sich beim RSI25, der bei 57,19 liegt, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Lohilo Foods war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den Social Media-Diskussionen als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Lohilo Foods daher ebenfalls neutral bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Lohilo Foods weisen auf mittlere Aktivität und eine stabile Stimmung hin, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lohilo Foods bei 1,45 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,968 SEK liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 und zum GD50.

Zusammenfassend erhält Lohilo Foods in allen Punkten eine neutrale Bewertung.