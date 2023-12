Logwin Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Dividendenrendite von Logwin liegt aktuell bei 9,02 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 6,44 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Logwin-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 260,3 EUR, während der aktuelle Kurs bei 254 EUR liegt, was eine Abweichung von -2,42 Prozent bedeutet. Zudem liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Logwin-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (54,17) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Logwin ist überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt wird die Logwin-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der technischen Analyse, des RSI und der Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.