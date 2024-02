Logitech Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Logitech liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 26,74 Punkten, was darauf hinweist, dass die Logitech-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, wodurch sie ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Logitech also eine "Gut"-Bewertung anhand des RSI.

Beim Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten zugenommen hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Logitech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 65,38 CHF. Der letzte Schlusskurs weicht um +15,2 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Logitech-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch eine gemischte Bewertung. Während mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt vor allem mit den negativen Themen rund um Logitech beschäftigte, wurden auf der analytischen Seite insgesamt mehr "Gut"-Signale abgegeben. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".