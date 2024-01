Logitech Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Dividendenrendite von Logitech liegt derzeit bei 1,72 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,33 Prozent für die "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Logitech einen Wert von 36,58, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 37,56. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Logitech eine Rendite von 40,87 Prozent auf, was mehr als 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt die Rendite von Logitech mit 23,86 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Logitech beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhält auch aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie dadurch insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.