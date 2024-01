Logitech Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Logitech-Aktie wird durch verschiedene Indikatoren positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 62,82 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 81,56 CHF liegt, was einer Abweichung von +29,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 77,11 CHF über dem Schlusskurs, was eine Abweichung von +5,77 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Logitech mit 1,72 % leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,62 Prozentpunkten, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Das Anleger-Sentiment für die Logitech-Aktie ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommunikationskanälen wurden mehrheitlich positive Meinungen geäußert.

Aus fundamentaler Sicht zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Logitech einen Wert von 36 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 38, was zu einer Unterbewertung der Aktie führt und somit zu einer weiteren "Gut"-Bewertung durch die Redaktion.