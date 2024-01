Logitech Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Aktienkurs von Logitech hat sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt und liegt im Vergleich zum durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" um mehr als 16 Prozent darüber. Die Rendite von Logitech beträgt 40,87 Prozent, während die Branche "Computer & Peripheriegeräte" im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von 17,89 Prozent verzeichnete. Auch hier liegt Logitech mit 22,97 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Logitech-Aktie am letzten Handelstag bei 79,76 CHF lag, was einen Unterschied von +29,86 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 61,42 CHF darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 74,72 CHF liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,75 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Logitech-Aktie zeigt einen Wert von 65,07, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 39,42 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung zu Logitech war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergab 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.