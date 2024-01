Logitech Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Logitech wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Analyse unserer Redaktion. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge ergab eine überwiegend positive Stimmung in Bezug auf den Wert. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Logitech angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Darüber hinaus hat unsere Redaktion 5 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite, basierend auf dem aktuellen Kursniveau, 1,72 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,34 Prozent in der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Daher erhält die Dividendenpolitik von Logitech von unserer Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Trotzdem hat sich die Stimmung für Logitech in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Logitech, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Logitech nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet. Das KGV liegt mit 36,58 insgesamt 4 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte", der 38,12 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".