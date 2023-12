Logitech Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse zeigt, dass die Logitech-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Wert von 60,03 CHF hat. Der letzte Schlusskurs von 81,9 CHF liegt deutlich darüber, was einer Abweichung von +36,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 71,9 CHF zeigt eine Abweichung von +13,91 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Logitech-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Logitech-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 4, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 22,96 zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit auch hier ein "Gut"-Rating erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Gut"-Rating für Logitech.

Die Dividendenrendite von Logitech liegt aktuell bei 1,72 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,35%. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass Logitech in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen angesprochen. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat zudem 9 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.