Logitech Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Logitech hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 41,09 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt die Rendite von Logitech mit 22,11 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung rund um die Logitech-Aktie wird durch Analysen aus Bankhäusern und das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Logitech weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Logitech beträgt aktuell 1, was eine negative Differenz von -0,97 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit positiven Themen an einigen Tagen. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.