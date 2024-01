Logitech Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Dividendenrendite der Logitech-Aktie beträgt derzeit 1,72 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,34 Prozent liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Logitech beträgt derzeit 82,89 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen ein "Neutral"-Rating, da Logitech auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Logitech überwiegend negativ diskutiert. In den letzten ein, zwei Tagen dominierten jedoch positivere Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments und einer insgesamt "Gut" Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Logitech-Aktie liegt bei 36,58, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 37 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" betrachtet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".