Logitech Aktie: Jetzt geht’s los!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Logitech beträgt derzeit 36,58, was 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte) von 35 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist, und daher wird Logitech in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung rund um die Logitech-Aktie festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie auch eine "Schlecht"-Bewertung. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in dieser Zeit weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Logitech beträgt derzeit 1, was eine negative Differenz von -0,65 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" ergibt. Aufgrund dessen erhält Logitech von Analysten eine "Neutral"-Bewertung bezüglich ihrer Dividendenpolitik.

Untersuchungen des Relative Strength Index (RSI) zeigen, dass die Logitech-Aktie derzeit überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 5,56 Punkten, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie überverkauft ist (Wert: 23,92), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt erhält Logitech also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.