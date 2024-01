Logitech Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Aktie von Logitech wird in einer fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,58 2 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt in der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin.

In Bezug auf die Dividende weist Logitech derzeit eine Rendite von 1,72 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,34 Prozent. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Logitech bei 74,22 liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die gleitenden Durchschnittskurse der Logitech belaufen sich auf 61,72 CHF bzw. 75,4 CHF, während die Aktie selbst bei 79,28 CHF notiert. Dies führt zu einer positiven Bewertung mit einem Abstand zum GD200 und GD50 von +28,45 Prozent bzw. +5,15 Prozent.

Somit erhält die Aktie von Logitech in der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Gut".