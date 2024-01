Logitech Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Aktie von Logitech wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,58 bewertet, was 3 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (37,54). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was die fundamentale Analyse als "Gut" einstuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Logitech in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Logitech vergeben wird.

Im Bereich der Dividenden schüttet Logitech derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Computer- & Peripheriegeräte-Branche. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Neutral".

Was die Aktienkursentwicklung betrifft, so hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,87 Prozent erzielt, was 16,01 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt Logitech sogar 22,97 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.