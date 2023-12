Logitech Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine vorwiegend negative Stimmung unter den Anlegern. Überwiegend wurde über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Logitech diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 8 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung führte. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingeschätzt.

Die Dividendenrendite der Aktie von Logitech liegt bei 1,72 %, was 0,58 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Computer- und Peripheriegeräteindustrie liegt. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ergibt sich daher als "Neutral".

Bei der Analyse des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet zeigte sich eine starke Aktivität und eine positive Änderung der Stimmung. Daher wird die Aktie von Logitech bezüglich des langfristigen Stimmungsbilds als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine kurzfristige Einschätzung von "Gut", da der Kurs von 79,52 CHF inzwischen +7,72 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +30,47 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie von Logitech aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.