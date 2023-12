Logistri Fastighets AB Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Logistri Fastighets. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 11,11 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Logistri Fastighets momentan überverkauft ist, und die Aktie wird somit als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 28,1, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch hier wird das Wertpapier mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Logistri Fastighets eingestellt waren. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Logistri Fastighets daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Aufhellung des Bildes der Aktie in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Logistri Fastighets auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Logistri Fastighets-Aktie bei 11,13 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,8 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 9,71 EUR, was über dem letzten Schlusskurs (+11,23 Prozent) liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Logistri Fastighets auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.