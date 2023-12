Logistri Fastighets AB Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Chicken Soup for the Soul Entertainment":

Die technische Analyse der Logistri Fastighets-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 11,14 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 10,9 EUR liegt und somit einen Abstand von -2,15 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 9,7 EUR, was einer Differenz von +12,37 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Anleger zeigten an acht Tagen eine positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Logistri Fastighets diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Logistri Fastighets überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (2,6 Punkte) als auch der RSI25 (Wert: 29,77) führen zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz wurde festgestellt. Insgesamt erhält Logistri Fastighets auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.