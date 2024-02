Logistri Fastighets AB Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse des Logistri Fastighets ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass Logistri Fastighets überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Logistri Fastighets weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Logistri Fastighets-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Logistri Fastighets in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Logistri Fastighets-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,96 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,75 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund eines nahe dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Logistri Fastighets konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.