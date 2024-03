Logistea A Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der Logistea liegt bei 33,68, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 28, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Logistea daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Logistea haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies zeigt sich darin, dass positive Auffälligkeiten registriert wurden, weshalb wir dieses Kriterium ebenfalls mit "Gut" bewerten. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Zusammenfassend erhält Logistea in dieser Stufe daher ein "Gut".

In der technischen Analyse ist die Logistea mit einem Kurs von 12,52 SEK mittlerweile +7,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +23,47 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Logistea in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich darin, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich daher unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".