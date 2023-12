Logistea A Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der aktuelle Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Logistea wurden eingehend analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Logistea liegt derzeit bei 38,31, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 35 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Logistea derzeit +29,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +18,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung und zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.