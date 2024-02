Logiq Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Logiq-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,21 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Logiq-Aktie ein neutrales Rating hat. Der RSI7 liegt bei 62,71, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 72,77 liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Logiq-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,19 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,027 USD lag, was einer Abweichung von -85,79 % entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,04 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -32,5 % entspricht. Daher erhält die Logiq-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Logiq-Aktie wird als positiv bewertet, basierend auf der Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen zu Logiq diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.