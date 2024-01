Logiq Aktie: Finger Weg!

Während der letzten Wochen hat die Logiq in den sozialen Medien vermehrt positive Kommentare erhalten, was zu einem Anstieg des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer geführt hat. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Die verstärkte Diskussion über Logiq und die gestiegene Aufmerksamkeit der Anleger weisen darauf hin, dass das Unternehmen derzeit stark im Fokus steht, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Logiq-Aktie von 0,049 USD etwa -2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -78,7 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Logiq derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Softwarebranche. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Logiq-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI hat einen Wert von 96, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,71 liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Logiq.