Logicquest ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Sands China":

Die Logicquest-Aktie wird aus technischer Sicht betrachtet positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,48 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,74 USD liegt, was einer Abweichung von +54,17 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,25 USD) liegt mit einem Wert von +196 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Logicquest-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Logicquest-Aktie beträgt 1, was auf eine Überverkaufung hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert von 9,75 ein Anzeichen für Überverkaufung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Rating für Logicquest.

Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Logicquest-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist und kaum Änderungen identifiziert werden können.

In der Kategorie Dividende schneidet Logicquest schlecht ab, da die Dividendenrendite momentan bei 0 Prozent liegt, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7.96%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche beträgt -7,96%, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.