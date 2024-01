Logicquest Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Logicquest-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 9,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Redaktion die Aktie als unrentables Investment einstuft und ihr eine "Schlecht"-Bewertung gibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Logicquest-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage deuten auf ein "Neutral"-Rating hin.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Logicquest ist neutral, basierend auf der Analyse von sozialen Plattformen. Die Kommentare und Themen in den sozialen Medien waren in den letzten Tagen größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine deutliche Abweichung des letzten Schlusskurses, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend wird die Logicquest-Aktie auf Basis der Dividendenrendite, des Relative Strength Index, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.