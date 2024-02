Logicquest Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Logicquest als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Logicquest-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 100, was eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Logicquest derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat eine Dividendenrendite von 7,74, was einen Unterschied von -7,74 Prozent zur Logicquest-Aktie darstellt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Logicquest von 0,21 USD mit -57,14 Prozent Entfernung vom GD200 (0,49 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,33 USD auf, was bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -36,36 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Logicquest-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Logicquest in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Logicquest gemessen. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Logicquest-Analyse vom 16.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Logicquest jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Logicquest-Analyse.

Logicquest: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...