Logicquest Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Logicquest-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,47 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,21 USD liegt, was einer Abweichung von -55,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,22 USD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,55 Prozent) und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Logicquest-Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Logicquest eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 8,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 8 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Logicquest in den letzten Tagen. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Kommentare. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Logicquest eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Logicquest liegt bei einem Niveau von 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 50,5 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Logicquest-Aktie.