Die Logical Lemon GmbH auf dem Founder Summit 2023: Jonathan Laufer und Christian Schuppner teilen ihre Expertise

Frankfurt am Main (ots) -Die Logical Lemon GmbH, eine Unternehmensberatung mit Sitz in Frankfurt am Main, die ihren Kunden mit ihrem individuellen Coaching dabei hilft, mit YouTube mehr Leads und leichtere Abschlüsse zu erzielen, nimmt am 15. und 16. April am Founder Summit 2023 in Wiesbaden teil. Wie das Unternehmen mitteilte, möchten die Geschäftsführer Jonathan Laufer und Christian Schuppner ihren Vortrag auf dem Event dazu nutzen, ihre Expertise mit den Teilnehmern zu teilen. Die größte deutsche Gründer- und Unternehmerkonferenz findet im RheinMain CongressCenter statt, das für Events aller Art einen modernen Rahmen bietet.Die Gründer und Geschäftsführer Jonathan Laufer und Christian Schuppner: "Um ein Unternehmen am Markt zu etablieren und die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu wecken, braucht es Reichweite und Vertrauen. YouTube hat sich in diesem Zusammenhang als unschlagbares Tool erwiesen, mit dessen Hilfe Unternehmen massive Erfolge einfahren können - vorausgesetzt, sie wissen, wie sie dabei vorgehen und sich aufstellen müssen. Mit unserem Auftritt auf dem Founder Summit möchten wir Interessenten eine Plattform bieten, auf der sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen können. Zudem freuen wir uns darauf, Gründer, Unternehmer und Erfolgspersönlichkeiten aus aller Welt kennenzulernen, um über ihre Geschichten, Strategien und Insights zu diskutieren."Der Founder Summit öffnet bereits zum sechsten Mal seine Tore. Unter dem Motto #NeverStopPlaying werden in diesem Jahr mehr als 7.000 Besucher erwartet. Die Teilnehmer können sich auf zwei Tage voller gehaltreicher Vorträge von mehr als 80 Top-Speakern, internationalen Show-Acts und Unternehmern freuen. In mehreren voneinander getrennten Bereichen, darunter eine Expo Area, die Mainstage und eine Pitch Arena, erwartet die Gäste tiefgreifendes Know-how rund um spannende Fachgebiete wie Mindset, Sales oder Marketing. Auf mehreren Themenbühnen werden zusätzlich weitere Tipps und Tricks im Bereich Entrepreneurship vermittelt. Abgerundet wird der Founder Summit durch eine große Aftershowparty mitsamt Konzert der deutschen Musiklegende Sido - der perfekte Rahmen, um gemeinsam den Tag ausklingen zu lassen.Auf den Bühnen des Founder Summit berichten ausgewählte Redner von ihren Geschichten, Strategien und Insights. Dabei sind Top-Speaker aus den unterschiedlichsten Branchen, darunter Dieter Bohlen, Andreas Baulig und Raoul Plickat, vertreten. Auch Jonathan Laufer und Christian Schuppner zählen zu den geladenen Speakern. Sie werden unter dem Titel "Mit YouTube-Videos und Shorts zum Millionenbusiness" drei wesentliche Ideen vortragen: YouTube verhilft Unternehmen zu mehr Reichweite, YouTube bringt direkt Kunden und YouTube eignet sich als nachhaltige Leadquelle. Die Teilnehmer erfahren unter anderem, wie man mit YouTube ab dem ersten Video Kundenanfragen gewinnen, die eigene Sichtbarkeit erhöhen und Vertrauen aufbauen kann."In Zeiten des digitalen Wandels ist es für Unternehmen wichtiger denn je, Bekanntheit bei den richtigen Zielgruppen zu erreichen. YouTube hat sich in dieser Hinsicht als nachhaltige Leadquelle erwiesen, mit der Unternehmen durch dauerhafte Präsenz einen digitalen Vermögenswert aufbauen können. Wir freuen uns sehr, Interessenten im Rahmen des Founder Summit die Chance geben zu können, mehr über dieses Thema zu lernen", so Jonathan Laufer und Christian Schuppner.Mehr Informationen zur Logical Lemon GmbH unter: https://www.logicallemon.de/Mehr Informationen zum Founder Summit 2023 unter: https://thefoundersummit.de/?hl=dePressekontakt:Logical Lemon GmbHGeschäftsführer: Jonathan Laufer, Christian Schuppnerhttps://www.logicallemon.deE-Mail: info@logicallemon.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Logical Lemon GmbH, übermittelt durch news aktuell