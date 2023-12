Logansport Financial Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Logansport-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 33,16 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 30 USD weicht somit um -9,53 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (30,19 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,63 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Logansport-Aktie zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, sowohl bei einer Betrachtung von 7 Tagen (Niveau von 40) als auch bei einer Betrachtung von 25 Tagen (Niveau von 50).

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Logansport-Aktie führen ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung, da trotz vorwiegend positiver Meinungen in den sozialen Medien die Diskussionen in den letzten Tagen vermehrt negative Themen umfassten.

Insgesamt erhält die Logansport-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung und des Buzz.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbesserte, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen in Bezug auf die Aktie war ebenfalls höher als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Logansport-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der Sentiment- und Buzz-Analyse.