Logansport Financial Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Logansport-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 33,28 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 31 USD, was einem Unterschied von -6,85 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt häufig analysiert. Der letzte Schlusskurs (30,26 USD) liegt nahe dem 50-Tage-Durchschnitt (+2,45 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Logansport-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen über Logansport veröffentlicht. Allerdings war das Interesse in den letzten Tagen vor allem von negativen Themen geprägt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Logansport-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 14,29, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 33,33 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength-Index als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Für Logansport wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.