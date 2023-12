Logan Ridge Finance im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es Anlegern ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI von Logan Ridge Finance liegt bei 35,05, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 38,88, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet ergaben sich ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität zu Logan Ridge Finance ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Logan Ridge Finance eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, ohne positive Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Logan Ridge Finance daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 21,08 USD für den Schlusskurs der Logan Ridge Finance-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 22,88 USD, was einem Unterschied von +8,54 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 21,66 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +5,63 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Logan Ridge Finance also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.