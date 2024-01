Logan Ridge Finance Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "SYNTHETIC FIXED-INCOME SECURIT":

Die Logan Ridge Finance-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich zu einem Schlusskurs von 21,17 USD gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 22,6 USD (+6,75 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 22,18 USD, was einer ähnlichen Höhe (+1,89 Prozent) entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Logan Ridge Finance-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen befasst hat.

In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild für die Logan Ridge Finance-Aktie festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz führt.

Die technische Analyse zeigt einen aktuellen Relative Strength Index (RSI) von 55,62, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI für die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.