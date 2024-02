Logan Ridge Finance Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse von Logan Ridge Finance-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 21,36 USD, während der letzte Schlusskurs bei 22,6 USD liegt, was einer Abweichung von +5,81 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (22,63 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,13 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Logan Ridge Finance auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Auch die Diskussionintensität im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Logan Ridge Finance-Aktien liegt bei 33, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 50, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Logan Ridge Finance ein "Neutral"-Rating.