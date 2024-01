Logan Property Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als überkauft betrachtet wird. Der RSI-Wert für Logan liegt bei 66,67, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 60 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Gesamteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Logan gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Logan beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Logan zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Logan hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Somit erhält die Aktie von Logan bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Logan bei 0,82 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,61 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -25,61 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,71 HKD, was einer Distanz von -14,08 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Logan insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".