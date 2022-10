Loftware veranstaltet die größte Konferenz für Etikettierung und Artwork-Management dieses Jahres

Portsmouth, N.H. (ots/PRNewswire) -Die Convergence 2022 bietet renommierte Keynote-Redner, darunter von Gartner Market Outlook, Kundenberichte, einen Partner-Karriereweg, Networking-Möglichkeiten und mehrLoftware, der weltweit führende Anbieter von Enterprise-Labeling- und Artwork-Management-Lösungen, hat heute bekanntgegeben, das seine jährliche Veranstaltung Convergence (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3671736-1&h=2827766712&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3671736-1%26h%3D4073211181%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.loftware.com%252Fconvergence%253Futm_source%253DPR%2526utm_medium%253Dconvergencepr%26a%3Dannual%2BConvergence%2Bevent&a=j%C3%A4hrliche+Veranstaltung+Convergence) vom 8. bis zum 10. November 2022 stattfinden wird. Die diesjährige virtuelle Konferenz, die kostenlos besucht werden kann und für die Öffentlichkeit zugänglich ist, wird voraussichtlich über 2.000 Teilnehmer anziehen.Die größte Etikettierungs- und Artwork-Management-Veranstaltung der Branche bietet den Teilnehmern die Gelegenheit, sich zu überlegen, wie die Etikettierung ihr Unternehmen und ihre Lieferkette verändern kann, um ihre Effizienz und Anlagenrendite zu steigern. Die Veranstaltung wird den Schwerpunkt auf aktuelle Ideenführerschaft und aufstrebenden Technologien legen, die sich mit zukunftsorientierten hochmodernen Etikettierungslösungen befassen.Die dreitägige Konferenz bietet eine Keynote-Präsentation von John Blake, Senior Research Director beim Branchenanalysten Gartner, der über den Gartner-Leitfaden für Etikettierungs- und Artwork-Management, die Vorteile der Cloud und die wichtigsten Erkenntnisse aus der jüngsten Gartner-Forschung sprechen wird. Zu den weiteren Keynote-Vorträgen gehören ein Kamingespräch mit branchenführenden Führungskräften, in dem die aktuellen Lieferketten- und Geschäftstrends behandelt werden, die sich weltweit auf Unternehmen auswirken, sowie eine Loftware-Podiumsdiskussion mit globalen Führungskräften unter der Leitung von Bob O'Connor, CEO und Präsident von Loftware.Weitere bestätigte Vortragende sind Vertreter von GS1, SAP, VDC Research, Epson, Video Jet, Zebra, Domino, Ping, Illumina, B. Braun, SATO und ReaJet. Weitere Referenten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.Die Convergence 2022 wird sowohl für Endbenutzer als auch für Vertriebs- und Allianzpartner von Loftware eine Reihe von Sitzungen anbieten, die neue Branchentrends, Kundenberichte, Produktinnovationen und die Loftware Training Academy behandeln. Darüber hinaus werden die Teilnehmer Zugang zu Produktdemos von Loftware Spectrum, Loftware NiceLabel, Loftware Smartflow und Loftware Prisym 360 haben und die Gelegenheit zu geführten Touren durch Lösungen erhalten. Die Teilnehmer werden persönliche Treffen mit Loftware-Experten für Etikettierung vereinbaren können, um spezifische Fragen oder Anforderungen zu besprechen.Die Veranstaltung wird mehr als 40 Sitzungen zu Themen bieten, die für Fachleute in den Bereichen Etikettierung, Verpackungsdesign und Lieferkette von Bedeutung sind. Dazu gehören:- Transparenz der Lieferkette mit GS1.- SAP präsentiert: Etikettierung mit SAP S/4HANA für Produkt-Compliance.- Podiumsdiskussion mit VDC Research, Videojet, Domino und ReaJet zum Thema: Konvergenz von Etikettierung, Kennzeichnung und Kodierung.- Wie Sie Ihr Unternehmen mit Etikettierung in der Cloud zukunftssicher machen können.- Eine Podiumsdiskussion über Etikettierung und bewährte Methoden in der Life Science.- Wie mit Epson beim Drucken von farbigen Etiketten Kosten reduziert, menschliche Fehler beseitigt und Etikettierprozesse beschleunigt werden können.- Loftware-Druckserver-Migration: Vorteile und Optionen für Kunden, die auf unsere neuen zukunftssicheren Lösungen umsteigen.- Umsetzung agiler Produktionsmethoden und Dezentralisierung in klinischen Studien.- Wie eine zentralisierte Etikettierlösung zum Erreichen Ihrer Nachhaltigkeitsziele beiträgt.„Wir freuen uns sehr über die Qualität und den Umfang der diesjährigen Konferenz, die zu einem perfekten Zeitpunkt stattfindet, da Unternehmen sich mit vielen globalen Problemen wie Lieferkettenunterbrechungen, geopolitische Unsicherheiten, Energiemangel und mehr befassen müssen, sagte Bob O'Connor, Präsident und CEO von Loftware. „Die Convergence 2022 bringt die Konferenz auf ein neues Niveau und bietet uns eine großartige Gelegenheit, direkt mit unseren Kunden und anderen Branchenexperten ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zu besprechen. Die Teilnehmer erhalten Zugang zu den talentiertesten Mitarbeitern der Branche, einer beeindruckenden Auswahl an Experten und unserem kompletten Portfolio an Etikettier- und Verpackungslösungen, sodass sie die Strategien, neue Beziehungen und die erforderlichen Tools entwickeln können, um ihre Betriebe jetzt und in Zukunft zu sichern."Melden Sie sich hier kostenlos für die Convergence 2022 an.Informationen zu Loftware: Loftware ist der weltweit größte Anbieter von cloudbasiertem Enterprise-Labeling- und Artwork-Management und bietet eine Plattform für eine End-to-end-Etikettierungslösung für Unternehmen jeder Größe an. Das Unternehmen unterhält eine globale Präsenz mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Slowenien, China und Singapur und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Lösung von Herausforderungen bei der Etikettierung. Wir helfen Unternehmen, die Genauigkeit, Rückverfolgbarkeit und Compliance zu verbessern und gleichzeitig die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz ihrer Etikettierung zu steigern. Als weltweit führender Anbieter von Enterprise-Labeling- und Artwork-Management-Lösungen, zusammen mit Etiketten für klinische Studien und Content-Management, ermöglicht Loftware Flexibilität in der Lieferkette, unterstützt die sich entwickelnden Vorschriften und optimiert die Geschäftsabläufe in einer Vielzahl von Branchen. 