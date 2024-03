Loews tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt ist Loews mit einem KGV von 11,71 deutlich günstiger bewertet, während das Branchen-KGV bei 38,19 liegt. Dies bedeutet eine Unterbewertung um 69 Prozent und führt dazu, dass wir den Titel als "Gut" einstufen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Loews-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (45) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (44,44) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Loews in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von 0,35 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau liegt 4,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Loews-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie von Loews.