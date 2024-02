Loews Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Loews liegt aktuell bei 11,26, was 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche von 41 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Loews-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 64,45 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 74,34 USD liegt damit deutlich darüber (+15,35 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (71,19 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,42 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Loews-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Loews mit 0,35 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche (4,36 %) auf. Die Differenz von 4,01 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Rendite der Aktie von Loews im vergangenen Jahr betrug 17,3 Prozent, was 14,07 Prozent über dem Durchschnitt (3,23 Prozent) des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche liegt bei 15,73 Prozent, wobei Loews aktuell 1,57 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.