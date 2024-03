Locondo Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien bezüglich Jade -Japan war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung für Jade -Japan abgegeben. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Jade -Japan derzeit bei 1747,34 JPY gehandelt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut", da der Aktienkurs mit 2584 JPY um +47,88 Prozent über dem GD200 liegt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2014,68 JPY, was für die Jade -Japan-Aktie eine Differenz von +28,26 Prozent und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für die Jade -Japan liegt derzeit bei 11,89, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Auch der RSI25-Wert von 27 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Jade -Japan in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Insgesamt wird daher die Aktie auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet.