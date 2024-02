Locondo Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Jade-Japan-Aktie wird derzeit mit einer "Gut"-Einstufung bewertet, da ihr 200-Tage-Gleitender Durchschnitt bei 1724,23 JPY liegt und der Aktienkurs selbst bei 1958 JPY aus dem Handel ging, was einem Abstand von +13,56 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 1956,26 JPY angenommen, was einer Differenz von +0,09 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume die Bewertung "Gut" für die Jade-Japan-Aktie.

Die Stimmung gegenüber Jade-Japan wird als neutral eingestuft, basierend auf der Analyse sozialer Plattformen, die zeigte, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen diskutierten. In Bezug auf Sentiment und Buzz erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Internet-Kommunikation festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jade-Japan-Aktie wird auf kurzfristiger (7 Tage) und etwas längerfristiger (25 Tage) Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 54,35 Punkten und der RSI25 bei 57,52 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält die Jade-Japan-Aktie in allen analysierten Punkten eine "Neutral"-Bewertung, was auf eine stabile und ausgeglichene Marktlage hinweist.