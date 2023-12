Locondo Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Unity Bancorp":

Die technische Analyse der Jade-Japan-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1595,19 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 1972 JPY einen Abstand von +23,62 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1674,9 JPY, was einer Differenz von +17,74 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Demnach lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Jade-Japan keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Veränderungen in den sozialen Medien registriert wurden. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung gegenüber Jade-Japan war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Jade-Japan daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jade-Japan liegt bei 48,84, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".