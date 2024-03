Locondo Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse der Jade-Japan-Aktie zeigt positive Bewertungen aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt mit 1822,23 JPY um +50,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs von 2738 JPY. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 2199,34 JPY weist eine Abweichung von +24,49 Prozent auf. Beide Werte erhalten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jade-Japan-Aktie liegt bei 33, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine Überverkaufssituation, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jade-Japan-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Jade-Japan in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch das Stimmungsbarometer ergibt eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Jade-Japan, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung verlief in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls auf "Neutral" setzt.