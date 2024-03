Locondo Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse der Jade -Japan zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1747,34 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2584 JPY) um +47,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2014,68 JPY zeigt eine Abweichung von +28,26 Prozent und bescheinigt der Aktie einen "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Jade -Japan wird als neutral bewertet. In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit weder besonders positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, und auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Jade -Japan beschäftigt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Jade -Japan derzeit als "überverkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (11,89 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (27,61 Punkte) bescheinigen der Aktie ein "Gut"-Rating in diesem Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz werden daher als "Neutral" bewertet.