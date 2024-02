Loco Hong Kong Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmung der Anleger bei Loco Hong Kong in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Loco Hong Kong-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 0,19 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,188 HKD (-1,05 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen ähnliche Abweichungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Loco Hong Kong zeigt einen Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Loco Hong Kong eine Rendite von -14,16 Prozent auf, was mehr als 6 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die Rendite von Loco Hong Kong mit -9,71 Prozent deutlich darunter.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs.