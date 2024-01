Loco Hong Kong Aktie: Keine Angst!

Der Aktienkurs von Loco Hong Kong hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,16 Prozent erzielt, was 9,38 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt die mittlere jährliche Rendite -5,26 Prozent, und Loco Hong Kong liegt aktuell 8,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also für Loco Hong Kong in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Loco Hong Kong liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Loco Hong Kong weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien verzeichnet. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Loco Hong Kong beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".