Loco Hong Kong Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Loco Hong Kong Aktie hat in den letzten 50 Tagen um 1,05 Prozent unterhalb des gleitenden Durchschnittskurses (GD50) von 0,188 HKD gehandelt, was zu einer kurzfristigen neutralen Bewertung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Abweichung vom GD200 ebenfalls -1,05 Prozent, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Loco Hong Kong im Vergleich zu anderen Handelsunternehmen und Distributoren eine Rendite von 0 % auf, was 6,33 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Loco Hong Kong beträgt derzeit 50 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der auch einen Wert von 50 aufweist und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Loco Hong Kong Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -14,16 Prozent erzielt, was 10,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -3,88 Prozent, und Loco Hong Kong liegt aktuell 10,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.